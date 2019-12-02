На Київському водосховищі браконьєри напали на рибоохоронний патруль [ Редактировать ]
На Київському водосховищі браконьєри напали на рибоохоронний патруль. Під час рейду інспектори спіймали рибалок, із забороненими сітками в човні.
Щоб зафіксувати порушення, запропонували чоловікам проїхати до села Сорокошичі. Але дорогою до бази на допомогу браконьєрам прибули їхні спільники. Вони звільнили порушників, пошкодили й облили займистою сумішшю човен рейдової групи і самих інспекторів, а також погрожували їм розправою. Патруль викликав поліцію, зловмисників затримали.
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