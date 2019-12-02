Какие знаки зодиака категорически несовместимы [ Редактировать ]
Когда отношения не складываются, возникает множество вопросов. Один из таких: "А подходим ли мы друг другу?". Астролог назвал знаки зодиака, которые категорически не совместимы.
Козерог с Овном
Упрямые Овны не готовы никому уступать, и это касается всего. Домашние дела будут ссорить эту пару по пустякам. Козерог также не привык уступать, поэтому они не смогут разделить обязанности не только по дому, но и в паре. Они сами разрушат свою семью из-за упрямства.
Лев с Весами
Эти два активных знака зодиака не могут стоять на месте. Они нуждаются в движении и ритме. Но домашняя рутина съедает всю романтику. Они не смогут пережить "бытовуху", поэтому кто-то из них сбежит а семья распадется.
Ранее сообщалось о том, почему нельзя дарить цветы в горшках.
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