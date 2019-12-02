В Італії через бомбу евакуювали 10 тисяч людей [ Редактировать ]
10 тисяч людей евакуювали напередодні в італійському Турині, щоб знешкодити бомбу часів Другої світової. Операцію провели в середмісті.
Ще п'ятдесяти тисячам жителів наказали або залишити свої помешкання заздалегідь, або не виходити з них доки працюватимуть сапери. За словами фахівців, це британська бомба, вона містила 65 кілограмів динаміту.
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