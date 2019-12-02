В Днепре "вспыхнуло" несколько автомобилей [ Редактировать ]
Фото: sq.com.ua
В Днепре сгорело несколько автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба областной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
На остановке загорелся легковой автомобиль BMW, но пламя перекинулось на рядом расположенные машины.
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Жители услышали взрывы на улице, после чего все обратили внимание на пожар.
Ранее сообщалось о том, что в Кривом Роге загорелся троллейбус
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