В Днепре сгорело несколько автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба областной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На остановке загорелся легковой автомобиль BMW, но пламя перекинулось на рядом расположенные машины.

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Жители услышали взрывы на улице, после чего все обратили внимание на пожар.

Ранее сообщалось о том, что в Кривом Роге загорелся троллейбус