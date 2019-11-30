В Днепре родители нашли труп сына в гараже [ Редактировать ]
В субботу, 30 ноября, в Днепре на Березинской, в гаражном кооперативе, обнаружили жуткую находку. Так, труп 37-летнего мужчины нашли его родители. К месту вызвали правоохранителей, передает "Информатор".
По предварительной информации, мужчина перестал выходить на связь вечером 29 ноября. Родители и знакомые вышли на его поиски. К утру они решили обследовать гараж и обнаружили там труп сына в машине.
На теле умершего следов насильственной смерти не обнаружено. К месту прибыли следователь и судмедэксперт.
Ранее сообщалось, что в Киеве нашли труп без одежды, а также в Таиланде трагически погиб турист.
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