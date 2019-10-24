Генпрокурор принял решение по Крыму [ Редактировать ]
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка принял важное решение. Правоохранитель назначил нового прокурора Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.
Известно, что им стал Игорь Поночовный.
"Игорь Поночовный с 2017 года работал в прокуратуре автономии, прошел путь от заместителя начальника управления до заместителя прокурора. За это время зарекомендовал себя исключительно как профессионал, который сможет эффективно продолжить работу ведомства на пути к деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что Рябошапка назначил нового заместителя. А также Рябошапка уволил заместителя прокурора Львовской области.
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