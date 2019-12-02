Во вторник, 3 декабря, в Украине ожидается холодная и ветреная погода: температура воздуха будет колебаться в пределах от -10 до +6. Синоптики предупредили о снежной погоде и метели. Об этом сообщили "УНН" в Укргидрометцентре.

"3 декабря небольшой и умеренный снег, на дорогах гололедица, ночью в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях местами значительный снег, метели, температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах в течение суток 5-10° мороза. В южной части дождь и мокрый снег, местами гололед, температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла", - указали синоптики.

4-5 декабря в Украине - без существенных осадков; температура ночью 1-6° мороза, днем в среду от 4° мороза до 2° тепла, в четверг 0-5° тепла.

Ветер южный с переходом на западный 5-12 м/с, завтра в южных, восточных, днем и в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

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