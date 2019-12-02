В среду, 4 декабря, будут отмечать православный праздник Введения Пресвятой Богородицы. В этот день существует ряд традиций и примет, соблюдая которые, можно избавиться от проблем и неприятностей.

Праздничный день является одним из 12 важнейших в церковном календаре.

Народные традиции Введения Пресвятой Богородицы

Чтобы год провести удачно, а зимой не болеть, наши предки обязательно приветствовали братьев Морозов, но вот только делать это должна была не вся семья, а только ее хозяин. При этом в доме сильно топили печь, чтобы предстоящую зиму провести в тепле.

Прежде, чем лечь спать девушки произносили такие слова: "Святое Введенье, веди меня туда, где мне жить". Согласно поверью, в ночь с 4 на 5 декабря ей должен присниться сон, который покажет дом будущего мужа.

Также, часто практиковался обряд освящения воды, после чего ее давали выпить понравившемуся парню. Многие верили, что на этот праздник она приворотная и молодой человек обязательно влюбится в нее.

На Введение во храм по народным традициям начинались санные катания. Открывали "сезон" молодожены, обвенчанные церковью. В семьях молодых родственники собирались за богатым угощениями столом, а затем помогали украшать сани, запряженные тройкой лошадей. Следом за молодоженами отправлялся "поезд" с родственниками, которые от души веселились, пели песни и прославляли семейную пару.

Главные приметы праздника:

Снег, выпавший в день праздника, указывал на то, каким будет урожай в новом году. Если он больше не таял, то это было доброй приметой.

В день праздника деньги в долг не дают, чтобы избежать финансовых трудностей.

По примете с Введения во храм можно было смело заниматься рыбалкой и не бояться ступать на лед.

По тому, какая погода стояла 4 декабря, определяли характер всей зимы.

Большое количество снега на холмах и пригорках указывало на богатый урожай ягод.

В этот день запрещалось копать из-за того, что земля отдыхает и набирается сил. Тем, кто осмелился нарушить запрет, в будущем году грозили неприятности с урожаем.

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