Печень - орган, который выполняет важные функции в организме. Так, необходимо уделять внимание этому органу и заботиться о его здоровье. Медики рассказали о продуктах, которые вредят печени.

Лидером этого продуктового антирейтинга оказался алкоголь. Спиртные напитки во время распада в желудочно-кишечном тракте начинают выделять ацетальдегид. Данное органическое соединение, известное также как уксусный альдегид или этаналь, нарушают работу печени.

Читайте также Какие продукты провоцируют высыпания

В итоге здоровые клетки органа меняются на жировые, а он сам увеличивается в размерах и хуже справляется со своими задачами. Также на работу печени влияют сахар и соль. В первом случае, как и при употреблении алкоголя, наблюдается рост жировой ткани. Во втором - происходит деформация клеток, а также их гибель.

Помимо этого медики предупреждают о вреде употребления жирной еды, а также копченостей и фаст-фуда. В список вредных продуктов вошли и сладкие газированные напитки. При этом кисломолочные блюда помогают органу восстанавливаться.

Ранее сообщалось, кому опасно есть гранолу, а также чем полезна острая пища.