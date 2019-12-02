Какие продукты пагубны для печени [ Редактировать ]
Печень - орган, который выполняет важные функции в организме. Так, необходимо уделять внимание этому органу и заботиться о его здоровье. Медики рассказали о продуктах, которые вредят печени.
Лидером этого продуктового антирейтинга оказался алкоголь. Спиртные напитки во время распада в желудочно-кишечном тракте начинают выделять ацетальдегид. Данное органическое соединение, известное также как уксусный альдегид или этаналь, нарушают работу печени.
В итоге здоровые клетки органа меняются на жировые, а он сам увеличивается в размерах и хуже справляется со своими задачами. Также на работу печени влияют сахар и соль. В первом случае, как и при употреблении алкоголя, наблюдается рост жировой ткани. Во втором - происходит деформация клеток, а также их гибель.
Помимо этого медики предупреждают о вреде употребления жирной еды, а также копченостей и фаст-фуда. В список вредных продуктов вошли и сладкие газированные напитки. При этом кисломолочные блюда помогают органу восстанавливаться.
Ранее сообщалось, кому опасно есть гранолу, а также чем полезна острая пища.
по теме
Протеиновые батончики: польза или вред
Люди, которые занимаются спортом отдают предпочтение брать на перекус протеиновые батончики
Чем полезна острая пища
Как выяснилось, такая еда благоприятно воздействует на ряд процессов
Заменитель сахара смертельно опасен - ученые
Ученые провели новые исследования и обнаружили жуткий факт
Почему нельзя отказываться от ужина: ответ экспертов
Люди, которые следят за своей фигурой особое внимание уделяют своему рациону питания