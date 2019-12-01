Высыпания на лице, в частности акне - распространенная проблема многих людей. Безусловно, есть и хронические проблемы, которые вызывают мелкие неприятности на лице, однако, как уверяют медики, это часто вызвано и неправильным рационом питания.

Так, эксперты рассказали, какие продукты нужно исключить, чтобы нормализовать состояние своей кожи.

Молочные продукты

Молочные продукты - это спусковой механизм для проблемной кожи и, прежде всего, акне. Все молочные продукты содержат гормоны коровы, которые провоцируют гормональные угри у людей и это доказанный факт.

Обработанные углеводы

Также для того, чтобы очистить кожу, нужно исключить пустые углеводы - обработанные углеводы, не имеющие почти никакой пищевой ценности и не приносящие организму пользы. Эо все продукты, которые увеличивают инсулин. В частности, это белый хлеб, подслащенные хлебные злаки, макароны, хлебобулочные изделия, белый рис и сладкие напитки.

Газированные напитки

Еще один враг красивой кожи – сладкие газированные напитки, которые являются одной из наиболее распространенных причин появления прыщей на лице. В газировке очень много сахара и других искусственных химических веществ.

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