Какие продукты вызывают высыпания на лице [ Редактировать ]
Высыпания на лице, в частности акне - распространенная проблема многих людей. Безусловно, есть и хронические проблемы, которые вызывают мелкие неприятности на лице, однако, как уверяют медики, это часто вызвано и неправильным рационом питания.
Так, эксперты рассказали, какие продукты нужно исключить, чтобы нормализовать состояние своей кожи.
Молочные продукты
Молочные продукты - это спусковой механизм для проблемной кожи и, прежде всего, акне. Все молочные продукты содержат гормоны коровы, которые провоцируют гормональные угри у людей и это доказанный факт.
Обработанные углеводы
Также для того, чтобы очистить кожу, нужно исключить пустые углеводы - обработанные углеводы, не имеющие почти никакой пищевой ценности и не приносящие организму пользы. Эо все продукты, которые увеличивают инсулин. В частности, это белый хлеб, подслащенные хлебные злаки, макароны, хлебобулочные изделия, белый рис и сладкие напитки.
Газированные напитки
Еще один враг красивой кожи – сладкие газированные напитки, которые являются одной из наиболее распространенных причин появления прыщей на лице. В газировке очень много сахара и других искусственных химических веществ.
Ранее сообщалось, какие продукты нужно есть при простуде, а также из-за чего желтеют зубы.
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