Чем полезна острая пища [ Редактировать ]
Острую пищу любят далеко не все. Однако, как выяснилось, такая еда благоприятно воздействует на ряд процессов в организме.
Одним из полезных свойств острой пищи является ускоренное сжигание калорий. Также, по данным ученых, люди, предпочитающие подобную еду, в среднем едят меньше, чем те, кто не включает в свой рацион пряности.
Как показывают научные исследования, жители стран, в кухне которых акцент сделан на острых блюдах, намного реже испытывают проблемы с сердечно-сосудистой системой. Все дело в том, что перец чили способен снизить уровень холестерина. А еще данный овощ насыщает организм витаминами А, В и С, природными маслами.
Эксперты отмечают: капсаицин, отвечающий за остроту, обладает свойством подавлять нервные импульсы, которые поступают в мозг при возникновении боли. Активный компонент красного перца устраняет неприятные ощущения на локальном уровне, а потому его нередко можно увидеть в составе обезболивающих средств.
Ранее сообщалось, что заменитель сахара смертельно опасно, а также чем вреден картофель и морковь.
по теме
Заменитель сахара смертельно опасен - ученые
Ученые провели новые исследования и обнаружили жуткий факт
Почему нельзя отказываться от ужина: ответ экспертов
Люди, которые следят за своей фигурой особое внимание уделяют своему рациону питания
Какие продукты вызывают высыпания на лице
Высыпания на лице, в частности акне - распространенная проблема многих людей
Какие продукты нужно есть при простуде
Болезнь требует не только правильного лечения, но и соответствующего рациона питания