Острую пищу любят далеко не все. Однако, как выяснилось, такая еда благоприятно воздействует на ряд процессов в организме.

Одним из полезных свойств острой пищи является ускоренное сжигание калорий. Также, по данным ученых, люди, предпочитающие подобную еду, в среднем едят меньше, чем те, кто не включает в свой рацион пряности.

Читайте также Кому опасно есть гранолу

Как показывают научные исследования, жители стран, в кухне которых акцент сделан на острых блюдах, намного реже испытывают проблемы с сердечно-сосудистой системой. Все дело в том, что перец чили способен снизить уровень холестерина. А еще данный овощ насыщает организм витаминами А, В и С, природными маслами.

Эксперты отмечают: капсаицин, отвечающий за остроту, обладает свойством подавлять нервные импульсы, которые поступают в мозг при возникновении боли. Активный компонент красного перца устраняет неприятные ощущения на локальном уровне, а потому его нередко можно увидеть в составе обезболивающих средств.

Ранее сообщалось, что заменитель сахара смертельно опасно, а также чем вреден картофель и морковь.