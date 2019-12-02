Гранола - продукт, в состав которого входят цельные злаки, орехи, сухофрукты, мед. Многие считают гранолу диетическим продуктом. Однако батончики гранолы содержат почти столько же калорий, как плитка шоколада.Кроме того, некоторым вовсе стоит отказаться от этого продукта, ведь он может оказаться вредным для здоровья., пишет lyubovm.ru.

В 100 граммах гранолы содержится около 480 калорий. Низкокалорийным этот продукт считать нельзя.

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Первоначально, чтобы придать запеченным злакам и орехам хрустящий вкус, их пропитывала перед этим медом. Сейчас, стараясь удешевить свой продукт, многие производители заменяют мед на подсластители. Прибавьте сюда еще многочисленные искусственные ароматизаторы.

Многие производители добавляют в гранолу те продукты, которые изначально там не присутствовали: шоколад, зефир, значительное количество сахара.

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