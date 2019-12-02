Панахида за жертвами теракту на Лондонському мосту пройшла в британській столиці. Там згадували двох випускників Кембриджу, які загинули від рук терориста минулої п'ятниці. На жалобних заходах була наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Хвилина мовчання в середмісті Лондона. Так вшановують загиблих під час теракту минулої п'ятниці. Серед присутніх: прем'єр-міністр, лідер опозиції та мер столиці. Поминають 23-річну Саскію Джонс та 25-річного Джека Меррітта.

"Найкращий спосіб подолати ненависть - це зосередитися на цінностях, які нас об'єднують. А також надихатися досвідом Джека та Саскії, які замолоду вирішили присвятити себе допомозі іншим", - наголосив Садік Хан, мер Лондона.

Паралельно в Кембриджі теж згадують жертв теракту. Обоє - і Джонс, і Мерріт - були випускниками легендарного Кембриджського університету. Спільно працювали над проєктом "Навчаємося разом" - це реабілітаційна програма допомоги ув'язненим. Саме під час зустрічі учасників цього проєкту й відбувся теракт.

"На жаль, захід, присвячений п'ятиріччю успішної роботи цієї унікальної програми, заснованої студентами та викладачами університету, перетворився на жорстокий злочин. Трагедія в тому, що ці люди загинули від рук тих, кому вони намагалися допомогти", - наголошує Стівен Тоуп, віцеканцлер Кембриджського університету.

Виконавець теракту, 28-річний колишній ув'язнений, - сам був підопічним програми "Навчаємося разом". За ґрати він потрапив 6 років тому за планування теракту. На волю вийшов дочасно, відсидівши половину терміну. Так само, як і ще 74 засуджених за тероризм. Після нападу на Лондонському мосту міністерство юстиції пообіцяло терміново переглянути умови дострокового звільнення засуджених за тероризм.

"Я зроблю все необхідне, щоб тих, хто вчинив теракти або серйозні сексуальні й насильницькі злочини - не випускали із в'язниці дочасно. Ми також забезпечимо суворий нагляд за рештою 74 особами, щоб вони не становили загрози для суспільства", - заявив Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії.

Перш ніж терориста застрелили поліцейські, він встиг поранити ще трьох людей. Двох із них - доволі серйозно. Вони досі залишаються в лікарні у стабільному стані.

На самому Лондонському мосту вже відновили рух. Про трагедію нагадують квіти на узбіччі та багато поліцейських.