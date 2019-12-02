Гороскоп неудачи на 3 декабря: кого ждет беда [ Редактировать ]
Судьба человека напрямую зависит от его удачливости по жизни. Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз неудачи на 3 декабря.
И вот, тройка неудачников этого дня:
1. Телец
Представителей этого знака зодиака звезды готовят неприятный сюрприз. Будьте аккуратны.
2. Дева
Рожденные под этим знаком зодиака будут неприятно удивлены. Стоит не нервничать и тратить силы, вы ничего не измените.
3. Весы
Представителей данного знака зодиака поджидает неудача в работе. Будьте внимательней и сконцентрированее.
Раньше сообщалось о том, какие знаки зодиака способны любить всю жизнь. А также, какой знак зодиака самый ответственный.
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