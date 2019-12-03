У Великій Британії автомобіль в'їхав у школярів [ Редактировать ]
У Великій Британії автомобіль в'їхав у гурт школярів. 12-річний хлопчик загинув, шестеро дітей травмовані. Інцидент стався в місті Лоусон. Водій автівки втік з місця пригоди.
Однак незабаром його розшукали. Ним виявився 51-річний місцевий житель. Чому не втримав керма з'ясовує поліція.
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