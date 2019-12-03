На боротьбу з вогнем оперативно прибули чотири пожежні машини та 12 рятувальників

Трагедія в Запоріжжі. Під час пожежі в приватному будинку загинули 11-річна дівчинка та її бабуся. Сергій Бордюжа розповість більше.

Будинок на вулиці Студентській спалахнув о четвертій ранку. За кілька хвилин полум'я охопило майже всі кімнати. На боротьбу з вогнем оперативно прибули чотири пожежні машини та 12 рятувальників.

"О 4:32 пожежа була локалізована. І в 06:42 повністю ліквідована. В подальшому проводилось розбирання конструкції та проливання. Також працювали в апаратах на стисненому повітрі через сильне задимлення", - повідомив Олександр Сичов, керівник відділу ГУ ДСНС України в Запорізькій області.

Коли рятувальникам вдалося пробратися в середину будинку, 11-річна дівчинка та її бабуся вже були мертві. Батьки кажуть: цього дня працювали в нічну зміну.

"Когда приехали, пожар уже, в принципе, потушили. Все. Эксперты заходили, смотрели. Что они там, выводы какие сделают, - они сделают это все уже после похорон".

Тим часом, сусіди та колектив школи, де навчалась дівчинка, збирають кошти, щоб допомогти погорільцям. А люди, які стали очевидцями трагедії - нарікають на пожежників.

"Це жах! Їм кажуть - "людей рятуйте", а вони почали дах тюкать. Їх би можна було ще врятувати. Драбину не поставлять, як почали ті шланги розтягувати - це жах!"

За попередньою версією, пожежа спалахнула через коротке замикання. Імовірно, це могло статися через увімкнений електрообігрівач.