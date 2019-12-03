Пожежа у Запоріжжі забрала життя бабусі та дівчинки [ Редактировать ]
Трагедія в Запоріжжі. Під час пожежі в приватному будинку загинули 11-річна дівчинка та її бабуся. Сергій Бордюжа розповість більше.
Будинок на вулиці Студентській спалахнув о четвертій ранку. За кілька хвилин полум'я охопило майже всі кімнати. На боротьбу з вогнем оперативно прибули чотири пожежні машини та 12 рятувальників.
"О 4:32 пожежа була локалізована. І в 06:42 повністю ліквідована. В подальшому проводилось розбирання конструкції та проливання. Також працювали в апаратах на стисненому повітрі через сильне задимлення", - повідомив Олександр Сичов, керівник відділу ГУ ДСНС України в Запорізькій області.
Коли рятувальникам вдалося пробратися в середину будинку, 11-річна дівчинка та її бабуся вже були мертві. Батьки кажуть: цього дня працювали в нічну зміну.
"Когда приехали, пожар уже, в принципе, потушили. Все. Эксперты заходили, смотрели. Что они там, выводы какие сделают, - они сделают это все уже после похорон".
Тим часом, сусіди та колектив школи, де навчалась дівчинка, збирають кошти, щоб допомогти погорільцям. А люди, які стали очевидцями трагедії - нарікають на пожежників.
"Це жах! Їм кажуть - "людей рятуйте", а вони почали дах тюкать. Їх би можна було ще врятувати. Драбину не поставлять, як почали ті шланги розтягувати - це жах!"
За попередньою версією, пожежа спалахнула через коротке замикання. Імовірно, це могло статися через увімкнений електрообігрівач.
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