Посол Угорщини отримав ноту протеста від українського МЗС [ Редактировать ]
Вітчизняне МЗС вручило ноту протесту послові Угорщини через заяви про автономію в Україні та блокування Будапештом співпраці Києва з НАТО.
За повідомленням прес-служби, посла Іштвана Ійдярто викликали до відомства та вказали на неприйнятність його висловлювань. Під час бесіди дипломатові додатково наголосили: закон "Про освіту" не порушує прав українців угорського походження.
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