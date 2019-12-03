Сніг в Україні: синоптики прогнозують потепління [ Редактировать ]
Україну накрили снігопади. Мести почало ще з ночі. Над ранок негода дісталася східних регіонів. Синоптики прогнозують мокрий сніг та ожеледицю на дорогах, водіїв закликають бути особливо уважними.
Утім, погіршення погодних умов не надовго. За прогнозом, від середи завірюхи припиняться, а наприкінці тижня прийде потепління.
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