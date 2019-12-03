Майже півтисячі з них - гинуть від рук своїх кривдників

Два мільйони українців щороку стають жертвами домашнього насильства. І це не лише жінки і діти. Майже півтисячі з них - гинуть від рук своїх кривдників. Напередодні в Україні запрацювали спеціальні мобільні групи для боротьби з хатніми тиранами. Жанна Дутчак продовжить.

До цієї квартири в середмісті Івано-Франківська правоохоронці навідуються по кілька разів на тиждень. П'ятдесятирічний чоловік ніде не працює, часто зазирає в чарку. Під дією оковитої б'є стареньких батьків та сина.

"Якщо немає проблем, якщо будуть то дзвоніть відразу на 102 і ми приїдемо до вас. - Ми вам надзвичайно вдячні".

В Івано-Франківську понад тисяча домашніх тиранів - регулярно вдаються до насильства. Та от жертви побоїв часто жаліють кривдників і відмовляються писати заяву в поліцію.

"Тому що це сім'я, у них є діти і не хочуть, щоб хтось це бачив. Викликає просто щоб розрядити ситуацію. Щоб він її дальше не бив", - говорить Оксана Костюк, дільничний офіцер поліції.

Зазвичай від домашньої тиранії страждають молоді жінки - розповідають поліцейські. Але серед жертв є і літні люди, і діти. Стусани та побої не єдине насильство. Жертви страждають від словесних погроз, образ та залякувань. Повідомлення про такі випадки - надходять щодня, розповідає дільничний Тарас Лебуховський. Інколи більш ніж десяток за одне чергування. Від початку року - їх тисячі.

"Саме головне це реагування на виклики по домашньому насильству. У всіх його проявах - психологічне, економічне, фізичне та сексуальне насильство. В більшості воно виражається у фізичному та психологічному насильству. А саме частіше це є психологічне насильство", - говорить Тарас Лебухорський, дільничний офіцер поліції.

Мобільна група стартувала у вересні. За час роботи жодному кривдникові суд суворого покарання не призначили. Більшість відбувається штрафом у 170 гривень.

"Штрафи не платять і їх то нічого не вчить. Якщо би він получив 15 суток, відсидів 15 суток він би трохи змінив ставлення. Треба трохи жорсткіше покарання", - говорить Тарас Лебухорський, дільничний офіцер поліції.

Законодавство дозволяє правоохоронцям затримувати домашніх кривдників лише на три години. Потерпілим же тікати нікуди. У місті відсутні державні кризові центри. Один із таких організували волонтери. Втім, йому бракує фінансування.

"Приходили молоді дівчата із дітьми, але вони подивилися на ці наші спартанські умови і сказали що будуть шукати щось краще. У нас немає опалення. У нас як бачите навіть туалет не призначений. Треба щоб був душ щоб можна було помити дитину", - говорить волонтерка Ганна Гринів.

Волонтери сподіваються на допомогу міста, бо притулок для жертв насильства вкрай необхідний.