Книга рекордів Гіннеса поповнилася новим досягненням - зі швидкісного ліплення вареників. Встановила його не українка, а 46-річна полька Беата Ясек. Ця страва також є національною і для Польщі. Але там називається "пірогі".

Пані Беата працює кухарем у ресторані містечка Івкова. Але показовий виступ перед комісією з Книги рекордів провела у Кракові. За годину королева кухні зліпила тисячу шістдесят шість вареників. Тобто на кожен пішло трохи менше як три з половиною секунди.

Цього разу полька побила власний рекорд 2017 року. Тоді за годину вона приготувала 756 вареників.

"Тренування, передусім. Допомагають досягти успіху в будь-якій професії, так само, як у житті. Не можна здаватися, потрібно отримувати досвід, зустрічати добрих людей. Це найголовніше, а тоді можна побити багато рекордів", - говорить Беата Ясек, володарка рекорду Гінеса.