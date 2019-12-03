Полька побила рекорд із швидкісного ліплення вареників [ Редактировать ]
Книга рекордів Гіннеса поповнилася новим досягненням - зі швидкісного ліплення вареників. Встановила його не українка, а 46-річна полька Беата Ясек. Ця страва також є національною і для Польщі. Але там називається "пірогі".
Пані Беата працює кухарем у ресторані містечка Івкова. Але показовий виступ перед комісією з Книги рекордів провела у Кракові. За годину королева кухні зліпила тисячу шістдесят шість вареників. Тобто на кожен пішло трохи менше як три з половиною секунди.
Цього разу полька побила власний рекорд 2017 року. Тоді за годину вона приготувала 756 вареників.
"Тренування, передусім. Допомагають досягти успіху в будь-якій професії, так само, як у житті. Не можна здаватися, потрібно отримувати досвід, зустрічати добрих людей. Це найголовніше, а тоді можна побити багато рекордів", - говорить Беата Ясек, володарка рекорду Гінеса.
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