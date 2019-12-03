Перемогу Наполеона відтворили у Чехії [ Редактировать ]
Чеські ентузіасти реконструювали легендарну битву при Аустерліці. Під гуркіт гармат баталію відтворили на околицях міста Брно. Саме там 2 грудня 1805 армія Наполеона розгромила союзні війська Австрії та Росії. Бій під Аустерліцем вважають однією з найяскравіших перемог Бонапарта.
"Відтворюючи битву під Аустерліцем, ми прагнемо допомогти людям зрозуміти історію. Хочемо показати, ким були ці люди, у що вони вірили. Ми не прославляємо війну і смерть. Радше віддаємо шану полеглим у бою. Минуле знати важливо, тому що це ключ до розуміння майбутнього", - говорить Марк Шнайдер, виконавець ролі Наполеона.
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