Об этом с трибуны Верховной Рады 3 декабря заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя законотворческую деятельность парламента в течение 100 дней.

Парламентарий напомнил, что вскоре завершатся 100 дней работы нынешнего парламента. За это время Верховная Рада рассмотрела 126 законопроектов авторства фракции "Слуга народа" и 13 законопроектов авторства всех других фракций вместе взятых.

"Это прямое нарушение квотного принципа, о котором было принято решение перед началом работы Верховной Рады IX созыва. А самое главное, что среди этих 126 законопроектов практически нет тех, которые ждут люди, и за которые они голосовали, выбрав всех нас, кто сегодня присутствует в парламенте. Эти законопроекты создают имитацию работы, но не дают ответа на вопросы, которые беспокоят людей. Поэтому мы настаиваем, чтобы квотный принцип был восстановлен и все фракции имели право и возможность участвовать в политической жизни", - подчеркнул Юрий Бойко.

Напомним, фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" зарегистрировала в Верховной Раде почти 200 важных для страны и людей законопроектов, направленных на достижение мира, решение социальных и экономических проблем, защиту наиболее уязвимых слоев населения. Среди них, в частности, пакет "мирных инициатив", проекты законов об уменьшении цены на газ, повышении прожиточного минимума, зарплат, пенсий, возвращение социальных льгот, поддержке отечественной промышленности и т.д.