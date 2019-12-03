Популярная российская певица Ольга Бузова на вручении премии "Золотой хит 2019" опозорилась во время речи.

Читайте также Ольга Бузова шокировала фигурой в купальнике (фото)

Артистка отдала должное таланту Льва Лещенко, но посчитала, что фамилия певца - Левченко.

"У меня до сих пор поджилки трясутся перед каждым выступлением, а тут такое событие. Для меня огромная честь выступать после Льва Валерьяновича Левченко", - сказала Бузова.

Отметим, артистка получила сразу две статуэтки: за певческий талант и, став "девушкой в стиле Cosmo".

Ранее сообщалось, что Бузова поразила фото с отцом.