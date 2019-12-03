Ольга Бузова оконфузилась на вручении премии [ Редактировать ]
Популярная российская певица Ольга Бузова на вручении премии "Золотой хит 2019" опозорилась во время речи.
Артистка отдала должное таланту Льва Лещенко, но посчитала, что фамилия певца - Левченко.
"У меня до сих пор поджилки трясутся перед каждым выступлением, а тут такое событие. Для меня огромная честь выступать после Льва Валерьяновича Левченко", - сказала Бузова.
Отметим, артистка получила сразу две статуэтки: за певческий талант и, став "девушкой в стиле Cosmo".
Ранее сообщалось, что Бузова поразила фото с отцом.
по теме
"Будь здоров и счастлив": Бузова поразила фото с отцом
Ольга Бузова поделилась с поклонниками трогательным фото с отцом
"Что за ужас?": Бузову жестко раскритиковали в сети (фото)
Популярная российская певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками новым фото
Тина Кароль взволновала "жарким" фото
Тина Кароль поделилась с поклонниками откровенным фото
Регина Тодоренко умилила новогодним фото с Топаловым
Певица поделилась трогательным снимком с мужем
Анфиса Чехова взбудоражила откровенным нарядом (фото)
Анфиса Чехова поделилась с поклонниками новым фото