Сергей Левочкин: Встреча в Нормандском формате - это шаг к миру в Украине [ Редактировать ]
Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин в кулуарах парламента во вторник, 3 декабря.
"Встреча в Нормандском формате открывает важный шанс для Украины достичь мира. Поэтому мы приветствуем инициативу президента Зеленского принять в ней участие. Мы считаем, что это хорошая возможность для того, чтобы двигаться вперед", - подчеркнул Сергей Левочкин.
Народный депутат добавил, что такая встреча будет толчком для подписания нового газового контракта между Украиной и Россией.
"От Нормандской встречи мы ожидаем двух конкретных вещей. Первое: имплементации Минских соглашений в украинское законодательство и дорожной карты их выполнения. Второе: мы надеемся, что будут предоставлены сигналы о том, как будет происходить транзит газа через территорию Украины, кода будет не только новый транзитный договор, но и договор о поставках дешевого топлива в Украину из России для того, чтобы, в конце концов, была возможность снизить коммунальные тарифы для людей", - отметил оппозиционный политик.
Он подчеркнул, что фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" внесла в парламент законопроект, который открывает путь к практической реализации Минских соглашений.
"Фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" внесла сегодня соответствующий законопроект. Если он будет проголосован - это будет практическая реализация Минских соглашений", - отметил народный депутат.
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