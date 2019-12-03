Автобус з українцями перекинувся на трасі у Воронезькій області Росії. Він прямував за маршрутом Запоріжжя-Ростов-на-Дону. Постраждали 8 українців, один з них у тяжкому стані.

Про це повідомили в консульстві України в РФ. Усіх потерпілих доправили до місцевої лікарні. За попередньою інформацією, водій автобуса не впорався з керуванням на засніженій дорозі.