У Росії на трасі перекинувся автобус з українцями [ Редактировать ]
Автобус з українцями перекинувся на трасі у Воронезькій області Росії. Він прямував за маршрутом Запоріжжя-Ростов-на-Дону. Постраждали 8 українців, один з них у тяжкому стані.
Про це повідомили в консульстві України в РФ. Усіх потерпілих доправили до місцевої лікарні. За попередньою інформацією, водій автобуса не впорався з керуванням на засніженій дорозі.
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