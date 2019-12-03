Розслідування справ Майдану та перезавантаження ДБР. Верховна Рада схвалила законопроєкт про роботу Державного бюро розслідувань. Документ передбачає дочасне припинення повноважень голови Бюро Романа Труби та його заступників.

Новий очільник самостійно керуватиме бюро, призначатиме заступників, але і відповідальність за роботу відомства нестиме сам. Директора ДБР призначатиме президент за поданням комісії, після відповідного конкурсу. А ще в Бюро створять управління з розслідування справ Майдану та переведуть туди слідчих з генпрокуратури, які раніше вели ці справи.

"Для забезпечення безперервності та ефективності досудових розслідувано, слідчі органів прокуратури, прокурори можут буи переведені за їхньою згодою до ДБР без обов’язкового конкурсу, якщо вони до спливу строку проводили досудвое розслідувння або звійснювали процесуальне керівництво не менше 4 місяців поспіль входили до груп слідчих або прокурорів у кримінальних провадженянх щодо продій які мали місце під час мирних акцій протесту у період з 21 листопада 2014 року по 22 лютого 2014 року ", - говорить Денис Монастирський, голова комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності.