У Мадриді стартувала конференція ООН з питань клімату [ Редактировать ]
У Мадриді стартувала конференція ООН з питань клімату. Генеральний секретар Антоніу Гутерреш окреслив найнагальніші завдання з порятунку планети. Серед них: до 2030 року скоротити викиди парникових газів на 45%. До 2050 досягти вуглецевого нейтралітету. А до 2100 обмежити зростання глобальної температури до півтора градуса за Цельсієм. І відмовитися від використання вугілля. Гутерреш закликав проявити політичну волю, щоб зупинити війну людства з природою і звести емісії парникових газів нанівець.
"Нам потрібні швидкі й глибокі зміни в тому, як ми ведемо бізнес, генеруємо енергію, будуємо міста, пересуваємося і як годуємо світ. Якщо ми терміново не переінакшимо нашого способу життя, опинимося під загрозою. Без повної участі найбільших викидачів парникових газів - усі зусилля будуть підірвані. Зеленої економіки не варто боятися, а слід сприймати як таку, що може допомогти нам досягти цілі сталого розвитку", - говорить Антоніу Ґутерреш, Генеральний секретар ООН.
по теме
Бориса Джонсона замінили крижаною скульптурою на теледабатах
Британський прем'єр не прийшов на ефір телеканалу з питань кліматичної політики
Суд Іспанії вивчає втручання Росії в організацію каталонського референдуму
Розслідування веде Генеральна інформаційна комісія Національної поліції, що спеціалізується на боротьбі з тероризмом
Імпічмент президента США: еспубліканці виправдовують Трампа
Доповідь, де все навпаки. Республіканці в Конгресі підготували документ, у якому виправдовують Трампа. Які аргументи знайшли на його користь і як це вплине на імпічмент?
Верховна Рада схвалила законопроєкт про роботу ДБР
Розслідування справ Майдану та перезавантаження ДБР. Верховна Рада схвалила законопроєкт про роботу Державного бюро розслідувань
70 років НАТО: до Лондона з'їхалися лідери країн
До Лондона з'їхалися лідери країн НАТО. Там відзначають 70 -ліття військового альянсу. Святкуватимуть ювілей у Букінгемському палаці на вечері у Її Величності королеви