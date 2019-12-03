До Лондона з'їхалися лідери країн НАТО. Там відзначають 70-ліття військового альянсу. Святкуватимуть ювілей у Букінгемському палаці на вечері у Її Величності королеви. Які заяви затьмарили свято і чи згадують на саміті Україну - розповість Світлана Чернецька, вона у Лондоні.

У ці хвилини лідерів країн НАТО приймає королева Єлизавета Друга. У Букінгемському палаці влаштували святкову вечерю з нагоди 70-річного ювілею альянсу. Лондон - не випадкове місце зустрічі. Саме тут була розташована перша штаб-квартира НАТО. А ще таким чином альянс висловлює підтримку Британії напередодні "брекзиту".

Прапори НАТО та ще 29-ти країн-членів альянсу замайоріли на вулиці, що веде до Букінгемського палацу. Це зустріч на найвищому рівні.

"Це чудовий шанс для нас зібратися й оцінити успіхи НАТО за останні 70 років. Це один з найуспішніших альянсів у воєнній історії. За останні 5 століть не було жодної такої організації, спрямованої на досягнення миру. І Британія перебуває в серці цього альянсу", - говорить Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії.

Сам саміт - радше символічний. Адже робоче засідання лідерів триватиме всього 2 години. Тобто на виступ кожного учасника відведено не більше 4 хвилин. Зустріч лідерів має продемонструвати силу та єдність альянсу. Щоправда, ювілей затьмарили міжусобиці та взаємні образи всередині НАТО. Особливо остання заява французького президента.

"Я чув, що президент Макрон заявив, що в НАТО настала смерть мозку. Вважаю, що це дуже образливо для багатьох, зокрема й для цього чоловіка, який доволі успішно керує організацією. Альянс має велику мету і стає дедалі гнучкішим. Тож я був дуже здивований", - говорить Дональд Трамп, президент США.

Французький президент вважає, що на НАТО та США більше не варто покладатися. Він давно просуває ідею європейської армії. Втім, найпроблемнішою країною альянсу залишається Туреччина. Через її загравання з Москвою та воєнний наступ на курдів. 70 років тому НАТО створили для протидії Радянському Союзу, і зараз Росія залишається головним ворогом альянсу. Щоправда, дедалі голосніше лунають заклики щодо необхідності діалогу з Москвою, аби покращити відносини. Та чимало країн з осторогою ставляться до таких заяв.

"У нас 14 тисяч загиблих лише тому, що Росія так вирішила. І ми тут з вами сидимо й невимушено розмірковуємо - що ж є найбільшою загрозою у регіоні", - говорить Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України

Це конференція "НАТО задіює" - у рамках неофіційної програми саміту. Голова МЗС Пристайко, разом із колегами з Литви, Румунії, Грузії та Естонії, обговорив безпеку на передовій НАТО. Президент Зеленський до Лондона не приїхав. АджЕ Україна є не повноцінним, а асоційованим членом альянсу. Та генсек НАТО вкотре наголосив - рішення про надання членства Києву залишається в силі.

"Зараз ми зосереджені на тому, чим можемо допомогти Україні та Грузії на шляху до інтеграції в НАТО. Це запровадження реформ, модернізація безпЕкових інституцій. Потрібно пройти багато етапів, щоб стати членом НАТО. Ми посилено співпрацюємо з Україною та Грузією, це вигідно і їм, і нам", - говорить Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО.

Про Україну на саміті ще згадуватимуть не раз. Особливо в контексті зустрічі в Нормандському форматі та вибудови нових відносин із Москвою. Завтра відбудеться офіційна робоча частина саміту.