4 декабря: главные приметы этого дня [ Редактировать ]
Фото: vsyamagik.ru
В среду, 4 декабря, будут отмечать православный праздник Введения Пресвятой Богородицы. В этот день существует ряд примет.
Главные приметы праздника:
- Снег, выпавший в день праздника, указывал на то, каким будет урожай в новом году. Если он больше не таял, то это было доброй приметой.
- В день праздника деньги в долг не дают, чтобы избежать финансовых трудностей.
- По примете с Введения во храм можно было смело заниматься рыбалкой и не бояться ступать на лед.
- По тому, какая погода стояла 4 декабря, определяли характер всей зимы.
- Большое количество снега на холмах и пригорках указывало на богатый урожай ягод.
- В этот день запрещалось копать из-за того, что земля отдыхает и набирается сил. Тем, кто осмелился нарушить запрет, в будущем году грозили неприятности с урожаем.
Смотрите также поздравления в стихах, картинках и прозе в праздник Введения Пресвятой Богородицы.
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