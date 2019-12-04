Різдво під водою: у Сеулі підготували незвичайну програму [ Редактировать ]
Різдво під водою. В одному із сеульських акваріумів у Південній Кореї для відвідувачів підготували спеціальну програму до свята. Серед скатів та сардин - плавають дайвери у костюмах Санта-Клауса, оленів та русалок.
Одне з їхніх завдань - прикрасити підводну різдвяну ялинку. Крім того, пірнальники разом з гостЯми розігрують різноманітні подарунки. Триватиме святкове аквашоу до Нового року.
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