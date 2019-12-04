Австралійські науковці винайшли спосіб, як оживити Великий бар'єрний риф. Корали в Тихому океані вимирають, здебільшого через людську діяльність. Влада Австралії виділяє чималі кошти для порятунку всесвітньо відомої пам'ятки. Що саме пропонують учені - розкаже Катерина Єлісєєва.

Великий бар'єрний риф у водах Австралії - одне із восьми природних чудес світу і найбільший об'єкт, створений живими організмами - його видно навіть із космосу. Нині ж ця складна екосистема завбільшки з Італію під загрозою: рифи поступово вимирають.

"Це початок екологічної катастрофи".

Корали руйнуються через підвищення температури води, засмічення океану та стихійні лиха. Крім того, через глобальне потепління - рифи втрачають здатність відновлюватися. Але австралійські науковці придумали, як цьому зарадити.

"Здорові рифи зазвичай надто галасливе місце, адже навколо них багато риб. Вони створюють для коралів сприятливі умови життя. Але живність приваблюють саме звуки рифу, схожі на бурчання, щебетання та свист", - говорить Том Гордон, керівник проекту.

На неживих ділянках значно тихіше, а отже, вони малонаселені організмами. Тож науковці вирішили зімітувати шум за допомогою гучномовців, які поміщають під воду.

"Ми провели експеримент, він тривав більш як місяць. За цей час ми помітили, що завдяки штучним звукам до рифу пристало удвічі більше риб, ніж зазвичай", - говорить Том Гордон, керівник проекту.

Що різноманітніші популяції тут житимуть, то краще. Адже кожен вид риби призвичаєний до певного виду коралів. Науковці вірять, що їхній проєкт допоможе поступово відновити Великий Бар'єр. Загалом Австралія виділила на порятунок цього дива природи - 400 мільйонів доларів. Ось у цій лабораторії біологам вдалося штучно вивести вид коралів, стійкий до високих температур. А ще вони винайшли речовину, яка захищає риф від сонця.

"У нас є ідеї щодо подолання екологічної кризи, але це можливо тільки за умови, якщо ми вІзьмемося до роботи вже зараз. Чекати ще 20 років - не вихід", - говорить Лайан Бей, старший науковий співробітник.

Водночас дослідники нагадують - зупинити глобальне потепління і врятувати планету самотужки вони не в змозі. Відновлення природних ресурсів вимагає системного підходу - і від світових політиків, і від пересічних громадян.