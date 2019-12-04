У лісництві на Волині хтось розстріляв ціле стадо ланей. Туші вбитих тварин так і лишили - розкиданими у вольєрі. Хто і навіщо влаштував цю розправу - з'ясовувала Сніжана Сидорук.

Мертві лані в різних місцях вольєра. Таку моторошну картину напередодні зранку побачили воротнівські лісівники. Юрій Курчик приїхав нагодувати тварин.

"Не втиг навіть до воріт підійти, коли вже побачив вбиту лань - була голова в крові. Сразу глянув на територію - шокіровався. Не можу понять шо сталося, дивлюся туди дальше ще одна лежить", - говорить Юрій Курчик, лісівник Воротнівського лісництва ДП "Ківерцівське лісове господарство".

Загалом лісівник нарахував сім туш. У кожної - прострелені шия та голова. Попри те, що територію охороняють, пострілів ніхто не чув. Лісівники припускають, зловмисники зі зброєю перелізли через паркан.

"По попередніх заключеннях, це була нарізна зброя малого калібру швидше за все використовувалися там глушниники, ну прибори нічного бачення", - говорить Вадим Читкайло, головний лісівник лісомисливського господарства "Звірівське".

Цей вольєр на 9 гектарів спорудили під Луцьком два роки тому, щоб розводити ланей, які не водяться на Волині. Обладнали огорожу та годівниці, все решта - як у дикій природі. Навесні лісівники планували випускати тварин на волю.

"Ці тварини такі були беззахисні вони практично були напівручними, вони підходили до відвідувачів. Як можна було таке зробити я просто в здоровій голові, скажімо так, це не вкладається. Це звичайно абсолютно така жорстокість", - говорить Валентина Юхимчук, керівник-координатор лісівничого молодіжного центру.

У вольєрі було ще п'ятнадцять Оленів. Їх зловмисники не чіпали. Лісівники впевнені - вбивці полювали саме на ланей. За кожну з них лісове господарство заплатило близько п'ятдесяти тисяч гривень.

"Якби це було скоєно заради м'яса то я думаю, що була б вбита одна тварина і була би спроба її десь перекинути через паркан чи що. А тварини були вбиті одна за другою вони лишилися на місці вбивства і спроб не видно, щоб їх навіть хтось тягнути пробував чи що", - говорить Вадим Читкайло, головний лісівник лісомисливського господарства "Звірівське".

Розслідувати вбивство тварин уже взялася поліція. Наразі проводять експертизу - з якої зброї стріляли зловмисники.

"Йдеться про незаконне полювання. Санкція цієї статті, зокрема, окрім штрафів передбачає позбавленя волі на строк до трьох років з крнфіскацією знарядь і засобів полювання", - говорить Віктор Гомоль, речник ГУ НП у Волинській області.

Хто вбив тварин, а головне: навіщо - встановить слідство. Наразі ж лісівники підрахували збитки. Це приблизно 350 тисяч гривень. Тож задум розвести ланей на Волині, поки що лишається нездійсненим. Через людську жорстокість навіть не вдалося дізнатися, чи приживуться вони в цих лісах.