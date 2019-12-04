Чотирирічного Давида з Бахмута екстрено доправили сан-авіацією до Дніпра. Напередодні хлопчик випав з четвертого поверху. Батьки запевняють, що малий сам відчинив вікно. Зараз дитина у критичному стані. Олена Мендалюк продовжить.

15 годин Давид перебуває в реанімації обласної дитячої лікарні. Вночі його привезли у вкрай тяжкому стані. Після падіння з 4 поверху у хлопчика забій головного мозку, легенів, двосторонній пневмоторакс, перелом кісток тазу. Попри тяжкість травм, лікарям вдалося стабілізувати стан дитини.

"- Дыхание самостоятельное? - Да. - Врач сегодня надо будет его "стентировать", надо будет посмотреть базовый состав крови, чтобы определиться адекватно ли дишит".

Коли Давид піде на одужання, лікарі прогнозувати не беруться.

"Сейчас острый период после полученной травмы, этот острый перод длится до 70 дней есть тяжелый ушиб головного мозга, поэтому угроза существует, но судя по динамики состояния которое мы имеем, на сеголняйшный день, у нас есть надежда, что нам удастся помочь этому ребенку сохранить жизнь", - говорить Олександр Лацинський, завідувач реанімації Дніпропетровської обласної дитячої лікарні.

Біля хлопчика чергують батьки - Емма та Олександр Остапенки. Мама розповідає, Давид - непосидючий, постійно ліз до вікон. Все сталося, коли вона на кілька хвилин вийшла до іншої кімнати. Хлопчик сам відчинив вікно і випав з нього.

"Я зашла в ванную помыть голову, это получилось буквально за 10 минут. Пока я помыла голову, я даже не успела ее досушить. Он полез, открыл эту дверь, как, я лично не видела. Он просто выпал, просто выпал с окна", - розповідає Емма Остапенко, мати травмованого хлопчика.

Родина благополучна, виховують ще двох дітей. Те, що трапилося з Давидом, правоохоронці називають нещасним випадком.

"Поліцейські вкотре, вкотре звертаються до батьків, ніколи не сподівайтеся на міцність москітних сіток. Не залишайте дітей без нагляду", - говорить Катерина Савранська, старший інспектор Бахмутського відділу поліції.

Батьки сподіваються, що їхній син видужає і вони вдома всі разом відсвяткують його день народження. 8 січня Давидові виповниться 5 років.