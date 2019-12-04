Росії не місце на самітах Великої сімки - Конгрес США [ Редактировать ]
Росії не місце на самітах Великої сімки, доки вона не навчиться поважати територіальну цілісність своїх сусідів. Таку резолюцію ухвалила палата представників Конгресу США.
Документ закликає лідерів країн G7 виступити проти повернення Федерації до міжнародного клубу доки Москва не припинить окупацію України й не поверне Крим. Раніше Дональд Трамп вже висловлювався за відновлення участі Росії у самітах G7 і, зокрема, запрошував на наступну зустріч. Вона має відбутися у червні 2020 року в резиденції американського президента у Кемп-Девіді.
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