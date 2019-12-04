В Парижі з молотка продадуть картину французького художника Поля Гогена [ Редактировать ]
Картину французького художника Поля Гогена виставили на аукціоні в Парижі. Її початкова ціна 7 мільйонів євро.
Пейзаж у синьо-зелених барвах, датований кінцем 19 століття. Це так званий таїтянський період творчості, коли митець писав полотна на острові в Тихому океані.
У Франції на той час художника недооцінювали, він зажив слави - пізніше. "Те Бураао" - єдина картина Гогена, що перебуває у приватній колекції. Інші його роботи можна побачити в найбільших музеях світу.
по теме
У Франції продали з молотка унікальну ікону 14 століття
Рідкісний живопис придбав нью-йоркський Метрополітен-музей за 6 мільйонів євро. "Мадонна з немовлям на троні" - полотно невідомого чеського художника, кого мистецтвознавці називають Майстром Вишебродського вівтаря
У Запоріжжі створили найбільший в Україні мурал
Додати барв у сірі будні. У Запоріжжі, на одному з промислових підприємств, створили найбільший в Україні мурал. Його площа - майже 900 квадратних метрів
В Індії стартував міжнародний фестиваль піщаних скульптур
Проводять його на пляжі в штаті Одіша. Показати свій хист з'їхалися 100 художників з усього світу. Але ж все-таки найбільше місцевих
Приватизація аеропортів: парижани вийшли на протести
У Парижі знову протестують. Цього разу містяни вийшли на вулиці висловитися проти планів із приватизації столичних аеропортів
Найголовнішим ворогом НАТО є тероризм - Емануель Макрон
Такі заяви французького керманича пролунали - напередодні зустрічі лідерів країн НАТО, що відбудеться наступного тижня у Лондоні