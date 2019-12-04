Картину французького художника Поля Гогена виставили на аукціоні в Парижі. Її початкова ціна 7 мільйонів євро.

Пейзаж у синьо-зелених барвах, датований кінцем 19 століття. Це так званий таїтянський період творчості, коли митець писав полотна на острові в Тихому океані.

У Франції на той час художника недооцінювали, він зажив слави - пізніше. "Те Бураао" - єдина картина Гогена, що перебуває у приватній колекції. Інші його роботи можна побачити в найбільших музеях світу.