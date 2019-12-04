В Верховной Раде открылась выставка "Новейшее вооружение разработки "КБ Южное"" [ Редактировать ]
Выставка начала работу во вторник, 3 декабря в 12.00 и продлится всю рабочую неделю, передает Depo.ua со ссылкой на "Укринформ".
Экспозиция разместилась в кулуарах 2 этажа здания Парламента и представляет военные разработки днепровского КБ по 3 ключевым направлениям:
- создание новых типов оперативно-тактических ракетных комплексов, зенитных систем и систем залпового огня;
- создание перспективных образцов военной техники;
- продление эксплуатационного ресурса действующего вооружения.
Все представленные образцы техники относятся к наиболее актуальным средствам вооружения, обладают высокой точностью, маневренностью и скрытностью для оперативного выполнения тактических задач в современных боевых условиях.
Помимо разработок новейших оперативно-тактических комплексов, в экспозиции также представлены спутниковые системы дистанционного зондирования Земли, обеспечивающие детальный мониторинг любых участков земной поверхности в оборонных целях.
КБ "Южное" - главное предприятие ракетно-космической отрасли Украины, отвечающее за ключевые оборонные и космические разработки страны. За 65 лет деятельности в тандеме с Южным Машиностроительным заводом "Южмаш" Бюро разработало и воплотило в жизнь десятки ракетоносителей, спутников, баллистических ракет и ракетных двигателей.
На сегодняшний день разработки КБ "Южное" используются в международных космических программах "Антарес", "Вега", "Морской старт". Предприятие работает над созданием ракеты-носителя "Циклон-4М" для запусков с космодрома в Канаде, ОТРК "Гром-2" для Вооруженных Сил Саудовской Аравии, крылатыми ракетами "Коршун" и "Блискавка" для украинской армии.
Сверхзвуковая ракета "Блискавка" впервые была представлена на октябрьской выставке "Зброя і безпека" 2019 в Киеве. Авиационный снаряд предназначен для поражения надводных и прибрежных целей осколочно-фугасными и фугасными боеголовками. По заявлению ряда украинских военных экспертов, ракета трудно уязвима для существующих средств ПРО, что делает ее эффективным сдерживающим фактором против возможной агрессии в акваториях Азовского и Черного морей.
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