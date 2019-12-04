Контрольний пункт Гнутове завтра не працюватиме. Там провадитимуть ремонтні роботи електро-мережі, - повідомили у штабі Об'єднаних сил. І закликали громадян врахувати цю інформацію під час перетину лінії розмежування.

Нагадаємо, з першого грудня контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі перейшли на зимовий графік роботи - з восьмої ранку до п'ятої вечора щоденно.