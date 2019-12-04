Контрольний пункт Гнутове не працюватиме [ Редактировать ]
Контрольний пункт Гнутове завтра не працюватиме. Там провадитимуть ремонтні роботи електро-мережі, - повідомили у штабі Об'єднаних сил. І закликали громадян врахувати цю інформацію під час перетину лінії розмежування.
Нагадаємо, з першого грудня контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі перейшли на зимовий графік роботи - з восьмої ранку до п'ятої вечора щоденно.
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