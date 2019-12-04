В Одесі палає коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу [ Редактировать ]
В Одесі палає коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Вогонь охопив три поверхи. Над будівлею валує дим, його видно за кілька кварталів. Як повідомляють місцеві жителі, в навчальному закладі перебувають студенти. З приміщення виносять потерпілих, їх одразу забирає "швидка".
Постраждалих щонайменше десятеро. За попередніми даними, є загиблі. Підрозділи ДСНС - намагаються приборкати полум'я. Також рятувальники розгорнули обладнання, щоб евакуювати заблокованих на горішніх поверхах. Наша знімальна група також на місці події. Подробиці у наступних випусках.
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