В Одесі палає коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Вогонь охопив три поверхи. Над будівлею валує дим, його видно за кілька кварталів. Як повідомляють місцеві жителі, в навчальному закладі перебувають студенти. З приміщення виносять потерпілих, їх одразу забирає "швидка".

Постраждалих щонайменше десятеро. За попередніми даними, є загиблі. Підрозділи ДСНС - намагаються приборкати полум'я. Також рятувальники розгорнули обладнання, щоб евакуювати заблокованих на горішніх поверхах. Наша знімальна група також на місці події. Подробиці у наступних випусках.