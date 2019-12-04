В среду, 4 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал. По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $58. За неделю курс вырос на $376.

Теперь за монету предлагают $7234.05.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $146.38;

$146.38; Litecoin $45.18;

$45.18; Bitcoin Cash $207.08.

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.