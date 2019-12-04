Курс биткоина стремительно падает [ Редактировать ]
Фото: unsplash.com
В среду, 4 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал. По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $58. За неделю курс вырос на $376.
Теперь за монету предлагают $7234.05.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $146.38;
- Litecoin $45.18;
- Bitcoin Cash $207.08.
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
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