В среду, 4 декабря, в Житомирской области загорелся рейсовый автобус "Мирополь-Житомир", сообщает пресс-служба ГСЧС.

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В автобусе находилось 13 пассажиров. Никто из них не пострадал, однако огонь уничтожил салон и моторный отсек транспортного средства.

Предварительной причиной пожара называют разгерметизацию топливной системы транспортного средства. Пока окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.

Ранее сообщалось, что в Днепре "вспыхнуло" несколько автомобилей.