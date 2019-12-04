Под Житомиром загорелся рейсовый автобус [ Редактировать ]
В среду, 4 декабря, в Житомирской области загорелся рейсовый автобус "Мирополь-Житомир", сообщает пресс-служба ГСЧС.
В автобусе находилось 13 пассажиров. Никто из них не пострадал, однако огонь уничтожил салон и моторный отсек транспортного средства.
Предварительной причиной пожара называют разгерметизацию топливной системы транспортного средства. Пока окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.
Ранее сообщалось, что в Днепре "вспыхнуло" несколько автомобилей.
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