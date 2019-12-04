Субсидии в Украине: сколько в среднем получают люди [ Редактировать ]
В ноябре 2019 года субсидии в Украине получало около 3 млн домохозяйств, а средний размер выплат составил почти 1,2 тыс грн. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, сообщает пресс-служба ведомства.
Как отметил чиновник, 95% субсидиантов получают выплаты в наличной форме. "Уже сейчас в наличной форме профинансировано 3,1 млрд грн", - отметил Виталий Музыченко.
Как напомнил замминистра, предоставление монетизация жилищных субсидий (то есть их выплата в денежной форме) осуществляется с 1 января 2019 года.
"Такой механизм поощряет субсидиантов к рациональному потреблению жилищно-коммунальных услуг - вследствие уменьшения фактического потребления услуг домохозяйством (меньше установленного размера социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами)", - сказал Музыченко.
Ранее сообщалось, что некоторым киевлянам снизят тарифы на тепло.
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