Некоторым киевлянам снизят тарифы на тепло [ Редактировать ]
Национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила тариф на тепло для нужд населения компании "Евро-реконструкция" на 6%. Об этом говорится в проектах постановления комиссии.
По данным комиссии, тариф на тепловую энергию "Евро-реконструкция" для населения снизится с 1096,22 грн за Гкал до 1028,03 грн в Гкал.
Постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования в "Урядовом курьере".
Как известно, "Евро-Реконструкция" обеспечивает отоплением и горячей водой примерно 300 тысяч жителей левого берега в Киеве и многочисленных промышленных и коммерческих объектов, также поставляет пар и горячую воду для технологических целей нескольким промышленным и коммерческим пользователям этого района города.
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