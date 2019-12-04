Национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила тариф на тепло для нужд населения компании "Евро-реконструкция" на 6%. Об этом говорится в проектах постановления комиссии.

По данным комиссии, тариф на тепловую энергию "Евро-реконструкция" для населения снизится с 1096,22 грн за Гкал до 1028,03 грн в Гкал.

Читайте также Размер платежки за коммуналку вырос на четверть

Постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования в "Урядовом курьере".

Как известно, "Евро-Реконструкция" обеспечивает отоплением и горячей водой примерно 300 тысяч жителей левого берега в Киеве и многочисленных промышленных и коммерческих объектов, также поставляет пар и горячую воду для технологических целей нескольким промышленным и коммерческим пользователям этого района города.

Ранее мы писали о том, что цены на газ для населения снизили. Читайте также, как получить льготы и субсидии по новым правилам.