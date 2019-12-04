Пенсии в Украине: сколько в среднем получают жители страны [ Редактировать ]
По состоянию на 1 ноября средний размер пенсий в Украине составил 3019,62 грн. Это на 374 грн или на 14,1% больше, чем на начало года. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины в Facebook.
По данным ПФУ, в течение 10 месяцев 2019 года на пенсионные выплаты направлено 363,8 млрд грн, что на 67,0 млрд грн, или на 22,6% больше чем за соответствующий период прошлого года.
Общая численность пенсионеров по состоянию на 1 ноября 2019 года составила 11,3 млн человек. С начала года назначено 329 новых пенсий. Кроме того, проведены масштабные перерасчеты пенсий с января, марта, апреля и июля текущего года.
Ранее сообщалось, что средняя зарплата украинцев выросла.
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