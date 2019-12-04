Саміт НАТО завершився у Великій Британії. 29 лідерів країн - членів воєнного альянсу зустрілися, щоби відзначити 70-ліття з дня його заснування.

Які проблеми обговорювали - знає Світлана Чернецька.

Частування в Букінгемському палаці стало родзинкою цього саміту НАТО. ЇЇ Величність королева прийняла лідерів 29 країн. Перед помпезною вечерею, прем'єри та президенти мали нагоду попліткувати на фуршеті. І журналістам вдалося підловити як очільники Канади, Нідерландів, Франції та Британії кепкують над президентом США. Зокрема, його незапланованою прескоференцією під час зустрічі із президентом Макроном

"То ось чому ти спізнився? - Він запізнився, тому що його імпровізована пресконференція тривала 40 хвилин. Я лише спостерігав, як щелепи його команди падали до землі", - це відео розлетілося інтернетом. Тож Дональда Трампа не могли не спитати, як він сприйняв насмішки колег. Від американського президента добряче дісталося Канадському прем'єрові:

"Він двуликий. Чесно кажучи, Трюдо - наче добрий хлопець, я йому вказав на той факт, що він не платить 2% на потреби НАТО і він очевидно не надто радий цьому. Він мусить платити 2%. Це Канада, у них є гроші", - заявив Дональд Трамп, президент США.

Це одна із ключових тем саміту. Гроші. За домовленістю, усі члени НАТО мають витрачати 2% ВВП країни на оборонний бюджет. Втім, лише 9 із 29 союзників дотримуються цього. Окрім фінансових питань, на порядку денному боротьба з тероризмом, стосунки із Росією та зростання військової сили Китаю.

"Усі лідери були дуже чіткими: ми разом - один за всіх і всі за одного. Ми залишаємося відданими 5 статті: колективна оборона для нашого Альянсу - це непорушно", - наголосив Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО.

Жодних кардинальних рішень від цієї зустрічі не очікували. Адже, насамперед, вона - символічна. Присвячена 70-річчю з дня заснування Альянсу.

Цей саміт зібрав лише членів Альянсу, тож президента України серед лідерів немає. Але про Київ у НАТО не забули. Міністра закордонних справ запросили взяти участь у подіях, організованих на полях саміту. Вадим Пристайко каже, використовує кожну нагоду, щоб Україна не зникала з порядку денного цієї воєнної організації:

"Я тут, щоби нагадати, що ми намагаємося стати членами НАТО вже майже 30 років. І попри війну, що триває, ми тримаємося свого курсу".

Київ справді доволі активно співпрацює з НАТО у ролі асоційованого члена. Наступного тижня у штаб-квартирі альянсу відбудеться одразу кілька засідань робочих груп. Зокрема, для підготовки програми співпраці на наступний рік.

Ця зустріч вкотре показала, попри показну єдність, лідерам 29 країн НАТО не так просто порозумітися. Але, очевидно одне - через 70 років після заснування, цьому воєнному Альянсу не бачать альтернативи.