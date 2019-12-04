Судьба человека напрямую зависит от его удачливости по жизни. Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз неудачи на 5 декабря.

И вот, тройка неудачников этого дня:​

1. Скорпион

Для представителей этого знака зодиака звезды готовят неприятный сюрприз. Будьте внимательны.

2. Телец

Рожденные под этим знаком зодиака будут неприятно удивлены. Вам стоит набраться сил и терпения.

3. Дева

Представителям данного знака зодиака астрологи пророчат невезение в любимых делах.

Раньше сообщалось о том, какие знаки зодиака способны любить всю жизнь. А также, какой знак зодиака самый ответственный.