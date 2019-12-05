В среду, 4 декабря, в Атлантическом океане недалеко от Мавритании затонула лодка с беженцами. В результате погибли 58 человек, среди жертв есть женщины и дети, сообщает Aljazeera.

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Уточняется, что еще 83 мигранта поплыли на берег. Также отмечается, что в Мавританию плыли не менее 150 человек, которые решили уехать из Гамбии 27 ноября. Причиной аварии стало то, что в лодке закончилось топливо.

Происшествие произошло недалеко от города Нуадибу.

Раньше сообщалось о том, что на Киевском море затонула лодка с рыбаками. А также у побережья Ливии затонула лодка с мигрантами.