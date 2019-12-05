В Атлантическом океане утонули почти 60 человек [ Редактировать ]
В среду, 4 декабря, в Атлантическом океане недалеко от Мавритании затонула лодка с беженцами. В результате погибли 58 человек, среди жертв есть женщины и дети, сообщает Aljazeera.
Уточняется, что еще 83 мигранта поплыли на берег. Также отмечается, что в Мавританию плыли не менее 150 человек, которые решили уехать из Гамбии 27 ноября. Причиной аварии стало то, что в лодке закончилось топливо.
Происшествие произошло недалеко от города Нуадибу.
Раньше сообщалось о том, что на Киевском море затонула лодка с рыбаками. А также у побережья Ливии затонула лодка с мигрантами.
по теме
Суд отпустил Садового и отменил залог
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение суда по Садовому
Под Днепром в интернате жестоко пытали больных
В Стародобровольском психоневрологическом интернате зафиксировали факты жестокого обращения над людьми
Под Днепром родители пытали ребенка раскаленной ложкой
Отец и мачеха пытали сына раскаленной ложкой
Альперина отпустили за 70 миллионов
За "крестного отца контрабанды" внесли залог