Кім Чен Ин на білому коні взібрався на священну гору [ Редактировать ]
Послання від Кім Чен Ина. Лідер КНДР піднявся на священну для корейців гору Пектусан верхи на білому коні. Супроводжували Главу держави дружина й військові.
У такий спосіб товариш Кім прагнув підняти революційний дух громадян, повідомляють тамтешні ЗМІ.
Аналітики натомість стверджують: це - прояв войовничої риторики. І не відкидають, що так Пхеньян демонструє готовність до нової конфронтації зі США з приводу ядерної програми КНДР.
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