У такий спосіб товариш Кім прагнув підняти революційний дух громадян

Послання від Кім Чен Ина. Лідер КНДР піднявся на священну для корейців гору Пектусан верхи на білому коні. Супроводжували Главу держави дружина й військові.

У такий спосіб товариш Кім прагнув підняти революційний дух громадян, повідомляють тамтешні ЗМІ.

Аналітики натомість стверджують: це - прояв войовничої риторики. І не відкидають, що так Пхеньян демонструє готовність до нової конфронтації зі США з приводу ядерної програми КНДР.