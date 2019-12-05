УЗШК проводит тендер на обслуживание трёх лотов под одного подрядчика, бенефициаром которого как выяснилось, является экс-гендиректор WOG. Об этом сообщается в статье Capital.ua "Компания-однодневка пытается выиграть крупный ж/д тендер по питанию и развлечению пассажиров - три в одном".

По мнению редакции делового издания, государство может недополучить миллионы гривень из-за ненужных посреднических услуг, которые навязывает новая компания Сергея Корецкого, ранее работавшего в роли топ менеджера WOG.

Как стало известно журналистам Capital.ua филиал "Укрзализныци" Украинская железнодорожная скоростная компания (УЖСК) в октябре объявила конкурс на предоставление питания и дополнительных услуг пассажирам скоростных поездов. Однако компаниям-участникам тендера помимо услуг питания для пассажиров предлагается вдобавок к основной деятельности, предоставить не связанные между собой услуги: доступ для пассажиров к не менее чем 200 единицам фильмов, мультфильмов, сериалов, аудиокниг и другого оффлайн-контента, установить сеть Wi-Fi-точек для одновременного подключения не менее 607 человек в одном поезде, а также обеспечить перевозку экспресс-отправлений почтовых операторов.

Как сообщает Интерфакс-Украина, среди крупных компаний-участников, подавшихся на конкурс – уже работающая в поездах "Интерсити" компания WOG CAFE и "Фуд энд Беверидж" (входит в группу компаний основателя ведущей украинской кофейной компании GEMINI Алексея Тарнопольского). Помимо этих двух участников к конкурсу также была допущена компания, созданная в декабре 2018 года с уставным фондом в 10 тыс. грн – ООО "Санфинити".

В редакции отмечают, что первые две компании известны на рынке — обе профильные и предоставляют услуги общепита достаточно долгое время, обладают необходимым капиталом для организации работы в поездах. А вот участие ООО "Санфинити" в указанном конкурсе смущает журналистов Capital.ua. Опасения вызывает то, что компания с уставным фондом в 10 тыс. грн, вряд ли способна найти средства на закупку оборудования для двух масштабных проектов, да еще и в разных сферах (питание, телеком-услуги, доставка почты). Беспокоит и отсутствие справки о количестве сотрудников (так как, согласно условиям конкурса, в нем могут участвовать компании с не менее чем 150 сотрудниками в штате).

Еще один факт, которые выявили журналисты, подтверждающий сомнительность тендера, это то, что "Санфинити" уже в мае 2019 года заключила эксклюзивный договор с одним из крупнейших украинских поставщиков медиаконтента. То есть практически за полгода до официального объявления условий конкурса УЖСК. Все это указывает на возможность предварительного сговора "Санфинити".

Как стало известно редакции, один из участников торгов, WOG Cafe обратилось к руководству УЖСК с предложением разделить лоты и объявить прозрачные тендера в системе электронных торгов Prozorro, предварительно выполнив все необходимые юридические процедуры, чтобы вернутся в правовое поле и исключить коррупцию и сговор. "Единый лот на оказание сразу трех услуг дискриминирует потенциальных участников конкурса, снижает качество предоставляемых услуг и приведет к финансовым потерям как для пассажиров (услуга через посредника всегда дороже, чем услуга, оказанная напрямую), так и для госбюджета", - говорится в материале Capital.ua.