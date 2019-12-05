Про це президент написав на сторінці у Фейсбуці

Допомогти потерпілим та якнайшвидше встановити всі обставини трагедії - наказав Володимир Зеленський місцевій владі Одеси. Про це президент написав на сторінці у Фейсбуці.

Він висловив співчуття батькам загиблої студентки і додав, що жертв може бути більше. Хоча глава держави сподівається: зниклі безвісти знайдуться здоровими й неушкодженими.