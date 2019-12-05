Пожежа в Одесі: Володимир Зеленський наказав встановити обставини трагедії [ Редактировать ]
Допомогти потерпілим та якнайшвидше встановити всі обставини трагедії - наказав Володимир Зеленський місцевій владі Одеси. Про це президент написав на сторінці у Фейсбуці.
Він висловив співчуття батькам загиблої студентки і додав, що жертв може бути більше. Хоча глава держави сподівається: зниклі безвісти знайдуться здоровими й неушкодженими.
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