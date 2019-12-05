Найбільший страйк за останні кілька років розпочнеться сьогодні у Франції. По всій країні протестуватимуть транспортники. До них планують доєднатися вчителі, лікарі та юристи. У Парижі не працюватимуть 11 із 16 ліній метро, більшість автобусів і трамваїв. Потяги курсуватимуть із перебоями.

П'яту частину всіх авіарейсів скасовано. Профспілки обурені пенсійною реформою, яку пропонує уряд Еммануеля Макрона. За нею, виплати бюджетникам і працівникам транспортної сфери - скоротяться.

"Це дуже знаковий прояв протесту. І перший страйк такого масштабу - адже до нього долучаються представники різних професій. Наша мета, щоб якнайбільше людей висловили спротив пенсійній реформі", - говорить Франсуа-Ксав'єр Арул, представник профспілки працівників транспортної сфери.

"Я живу в передмісті Парижа. Тож на роботу дістатися мені й без страйку складно. Звичайно, це спричиняє незручності. Сподіваюся, протест не затягнеться на кілька днів", - говорить Лорен Х'ю, жителька паризького регіону.